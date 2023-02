Pobił transferowy rekord i stał się wrogiem. Teraz mocno przemówił!

Enzo Fernandez w ostatnim dniu okna transferowego przeniósł się z Benfiki Lizbona do Chelsea za rekordowe 121 milionów euro, ale tym samym rozwścieczył część portugalskich kibiców. Teraz Argentyńczyk przemówił jednak do fanów. - Cieszyłem się każdą chwilą i zawsze dawałem z siebie wszystko. Niech nikt nie splami tego, co razem zbudowaliśmy, bo to było coś wspaniałego - napisał Fernandez na Instagramie.