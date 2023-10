Plan Realu w rozsypce? Zaskakujące opcje dla Mbappe, hit w każdym wariancie

Zatrzymanie go nie będzie jednak łatwe, bowiem kontrakt Mbappe wygaśnie dokładnie w czerwcu 2024 roku, a od długiego czasu jest on na celowniku Realu Madryt . Niedawne doniesienia sugerowały nawet , że PSG pogodziło się z utratą swojej gwiazdy i przygotowało plan, który pozwoli mistrzom Francji po prostu choć odrobinę zarobić na odsprzedaniu napastnika "Królewskim". Problem jednak w tym, że... w tym "kotle" zaczynają mieszać i inni giganci.

Mbappe w Realu Madryt? Chelsea z Liverpoolem mogą tu namieszać

Według doniesień włoskiego dziennika "La Gazzetta dello Sport" piłkarz miał się znaleźć w orbicie zainteresowań... londyńskiej Chelsea oraz Liverpool . To oczywiście byłby ciekawy kierunek dla samego zawodnika, a liczni sympatycy futbolu z całą pewnością chcieliby na własne oczy obejrzeć, jak sportowiec tej klasy co Mbappe wpasowuje się w Premier League.

"The Blues" i "The Reds" podobno szukają przy tym różnych dróg do przekonania zawodnika, a kluczem są tu... znajomości. Zespół z Anfield podobno utrzymuje świetne relacje z Fayzą Lamari, matką gracza i jednocześnie jego agentką, z kolei drużyna ze Stamford Bridge postawiła na zakulisowe działania trenera Mauricio Pochettino, który do niedawna prowadził PSG i który ponoć wciąż ma dobry kontakt z byłym podopiecznym.