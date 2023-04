Piłkarze publicznie przeprosili kibiców po klęsce. "Taka porażka boli"

Premier. Piłkarze Tottenhamu przeprosili kibiców po klęsce

"Doceniamy wasze wsparcie, zarówno w meczach u siebie, jak i na wyjeździe, i mając to na uwadze, chcielibyśmy zwrócić kibicom, którzy pofatygowali się na St James' Park, koszty biletów na mecz. Wiemy, że to nie zmieni tego, co wydarzyło się w niedzielę, i damy z siebie wszystko, aby naprawić sytuację w spotkaniu przeciwko Manchesterowi United w czwartek wieczorem, kiedy znowu wasze wsparcie będzie dla nas znaczyć wszystko" - dodano w tej swoistej samokrytyce znaną w Polsce z poprzedniego ustroju.