Piłkarze poszli "w miasto", ale szkoleniowiec ich broni

Nagranie z mediów społecznościowych pokazuje trójkę graczy "Obywateli": Jacka Grealisha, Riyada Mahreza i Kyle'a Walkera na ulicach Manchesteru.

"To wideo nie pokazywało, co dokładnie się wydarzyło - wspólnej kolacji, na trzeźwo, spędzania czasu z kolegami i niektórymi pracownikami klubu" - powiedział Guardiola.



"Zostaną jednak ukarani, bo mnie nie zaprosili!" - dodał szkoleniowiec.



Premier League. Jack Grealish raz już podpadł Guardioli

Grealish i Phil Foden zostali ostrzeżeni przez Gaurdiolę, gdy wyszli na miasto w grudniu po zwycięstwie z Leeds United 7-0.



Tym razem menedżer "Obywateli" nie ma zastrzeżeń, co do tej sytuacji. "Piłkarze wiedzą, że kiedy wychodzą na miasto dzisiaj, to istnieje ryzyko z powodu mediów społecznościowych, ale wszyscy: Riyad, Kyle, Ally (Marland, członek personelu MC - przyp. red.) i Jack zachowali się wzorowo" - mówił Guardiola.



Zapytany, czy jego gracze są niesprawiedliwie traktowani, szkoleniowiec powiedział: "W tym przypadku tak".

