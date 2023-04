Piłkarze Manchesteru United zrobili to po meczu. Jeden z nich się wygadał

"Nie będę się nad tym za długo rozwodził, ale gracze odbyli rozmowę w szatni bez trenerów " - przyznał obrońca w rozmowie ze Sky Sports. "Przecież od nas dużo zależy na boisku, a to, co pokazaliśmy, nie było wystarczająco dobre. Musieliśmy ze sobą porozmawiać" - dodał.

"Nie tego chcieliśmy. Nie tego się spodziewaliśmy. Kiedy przyjeżdżasz na tak trudny stadion, przeciwnik to dobra drużyna, a ty nie wychodzisz na murawę z odpowiednim nastawieniem i głodem zwycięstwa, to wiadomo, że będzie ciężko. I tak było. Zasłużyliśmy na przegraną " - przyznał Shaw .

Premier League. Luke Shaw: To jest nie do zaakceptowania

"Cały zespół trochę odpuścił. Nasz poziom spadł, co było dobrze widoczne. Wychodząc na to spotkanie czuliśmy się gotowi do gry. Zabrzmiał jednak gwizdek i zaprezentowaliśmy zupełnie co innego niż na treningach. To jest nie do zaakceptowania" - dodał.