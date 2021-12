Jak podały zagraniczne media, powołując się na informacje z sądu w Chester, przebywający w areszcie Benjamin Mendy obecnie jest oskarżony o osiem przestępstw przeciwko pięciu kobietom - dokładnie o siedem przypadków gwałtu na czterech kobietach i jedną napaść na tle seksualnym.

Wcześniej 27-letni Mendy miał dopuścić się trzech gwałtów w październiku 2020 roku, a także jednego w lipcu i dwóch w sierpniu 2021.

Premier League. Benjamin Mendy musi zmierzyć się z poważnymi zarzutami

Proces ma się rozpocząć za miesiąc.

Francuski obrońca dołączył do klubu z Premier League w 2017 roku za ok. 52 mln funtów i ma na koncie trzy tytuły mistrza Anglii. W sumie w barwach "The Citizens" rozegrał 75 meczów. W reprezentacji Francji zanotował 10 występów. Był w składzie kadry, która wywalczyła w 2018 roku mistrzostwo świata.