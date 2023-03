Piłkarz Premier League aresztowany. Zgłosiła się trzecia zgwałcona kobieta 

Kibice w swoich podejrzeniach dopasowali profil oskarżonego zawodnika do jednego piłkarza, który wcześniej został oskarżony o takie samo przestępstwo . Chodzi o Thomasa Parteya , defensywnego pomocnika Arsenalu FC . W tym momencie jednak nie wiadomo, czy to faktycznie on został oskarżony o gwałt. Angielskie media nie podały żadnego konkretnego nazwiska .

Według "The Sun" piłkarz był przesłuchiwany przez wiele godzin w związku z najnowszym zarzutem. Był on zatrzymany również wcześniej - w lipcu ubiegłego roku po tym, jak policja odwiedziła jego dom w północnym Londynie. Wszystkie opisy podane przez angielskie media pasują więc do ciemnej przeszłości Thomasa Parteya. Na ten moment w komunikacie medialnym nie pojawiło się jednak żadne nazwisko, więc nie można jednoznacznie stwierdzić, że to właśnie Ghańczyk został aresztowany przez policję w związku z gwałtem.