Policja będzie kontynuowała dochodzenie. Mason Greenwood został aresztowany w niedzielę, po tym jak modelka Harriet Robson na jednym z portalu społecznościowym opublikowała obrażenia, jakich doznała po spotkaniu z piłkarzem.

Manchester United odsunął Masona Greenwooda

Kierownictwo klubu usunęło Greenwooda ze składu drużyny do odwołania. Manchester United zapowiedział, że Greenwood nie wróci do treningów i meczów do odwołania. Klub stwierdził, że "nie toleruje o jakiejkolwiek przemocy" i został poinformowany o zarzutach w mediach społecznościowych, ale nie będzie ich komentował, dopóki "fakty nie zostaną ustalone".

Mason Greenwood na razie nie odniósł się do tych zarzutów.



