Piłkarz czuje się pokrzywdzony przez Manchester United? Wymowne zdjęcie

Wieczorem drugiego maja Manchester United zagrał z Brentfordem bardzo udane starcie - "Czerwone Diabły" pokonały swoich rywali pewnie, bo 3-0, a bramki zdobyli Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo i Raphael Varane. Tym samym podopieczni Ralfa Rangnicka z przytupem pożegnali swoje występy w sezonie 2021/2022 na Old Trafford - przed nimi jeszcze dwa wyjazdy, z Brighton i Crystal Palace.

W meczu z "Pszczołami" nie zagrał ani minuty Jesse Lingard - i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że piłkarz ten niemal na pewno nie przedłuży swojego wygasającego w czerwcu kontraktu i odejdzie z klubu. To oznacza, że w poprzedni poniedziałek stracił szansę na - chociażby symboliczne - pożegnanie się w "Teatrze Marzeń" z fanami drużyny, której poświęcił sporą część życia.

Jesse Lingard bez pożegnania na Old Trafford. "Nie dziwię się, że będą grać w Lidze Konferencji"

Ten fakt wzbudził mocną reakcję brata Lingarda, Louiego Scotta. "20 lat krwi, potu i łez i cztery krajowe trofea i trzy gole w finałach pucharów. Nawet nie dostał pożegnania" - napisał m.in. Scott.

"Nie dziwię się, że w przyszłym roku zagrają w Lidze Konferencji" - dodał, wbijając w MU szpilkę w kwestii ich obecnej sytuacji ligowej. Jak stwierdził, klubem rządzą osoby, "które nawet nie widzą, czym jest pułapka ofsajdowa".

"Był tutaj od dziewiątego roku życia i nie dostał nawet pożegnania. Dobra robota bracie, twoja rodzina jest z ciebie dumna" - skwitował.

Jesse Lingard wstawił wymowną fotografię. Podkreśla jego związek z Manchesterem United

Sam pomocnik wzbraniał się przed tak żywiołową reakcją, zamieścił jednak na Instagramie fotografię (bez komentarza), która może przywodzić na myśl różne interpretacje:

Przedstawia ona młodego Lingarda w koszulce, na której widnieje duży napis "UNITED". Tło zdjęcia jest rozmazane, ale można domniemywać, że ujęcie to zostało uchwycone podczas jednego z treningów "JLingza" w juniorskich drużynach ekipy z Manchesteru.

Oczywiście można się tylko domyślać, co autor miał naprawdę na myśli - być może miał to być jedynie jego sentymentalny powrót do swoich początków w "Czerwonych Diabłach", ale mogło to również być nieme wyrażenie żalu w związku z sytuacją, w jakiej się znalazł. Fotografia ewidentnie podkreśla jedno - długą drogę, jaką przeszedł z United.

Jesse Lingard często wybierał się na wypożyczenia

Jesse Lingard, prócz występów w MU, ma na swoim koncie grę także dla kilku innych klubów, w których przebywał na wypożyczeniach. Do tego grona zaliczają się: Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion, Derby County, West Ham United.

Pomocnik ma na swoim koncie również 32 występy w seniorskiej reprezentacji Anglii - debiutował w niej w 2016 roku.

