Do skandalu doszło we wrześniu 2022 roku w Darlington. Wówczas Maddison reprezentował barwy tego lokalnego klubu, ale kariera ofensywnego piłkarza dobiegła końcu już w połowie października. Klub pokazał w praktyce słowa, które deklarował, że dla wszelkich nadużyć prezentuje postawę "zero tolerancji". Ekspresowe dochodzenie dyscyplinarne zakończyło się równie szybkim rozwiązaniem kontraktu.