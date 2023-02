Reprezentacja Maroka była "czarnym koniem" piłkarskich mistrzostw świata w Katarze, a Hakim Ziyech jedną z jej największych gwiazd. Zgoła inaczej układają się losy skrzydłowego w drużynie klubowej. W londyńskiej Chelsea Ziyech jest głównie rezerwowym, wystąpił w bieżącym sezonie zaledwie 10 meczach ligowych, rozgrywając w sumie 424 minuty. Perspektywy na grę jawiły się bardzo niekorzystnie, bo "The Blues" na finiszu okna transferowego pozyskali ofensywne gwiazdy w osobach Enzo Fernandeza, Mychajło Mudryka i Joao Felixa. W tej sytuacji wyjściem dla Ziyecha mogłoby być wypożyczenie i taki był plan - na zasadzie transferu czasowego, do końca sezonu pomocnik miał dołączyć do swego rodaka Achrafa Hakimiego i grać dla Paris Saint-Germain.

Wszystko szło jak z płatka, zawodnik przeszedł badania medyczne, niestety aż do północy dnia wczorajszego, w którym zamykało się okno transferowe, Chelsea nie przesłała potrzebnych dokumentów do siedziby ligi francuskiej, która miała zatwierdzić transfer. Co więcej, zdaniem Radio France i londyńskiego tabloidu "Daily Mirror", Brytyjczycy aż trzykrotnie próbowali przesłać dokumenty i za każdym razem robili to w nieudolny sposób. Nieudolność czy celowe działanie?

W Paryżu szykują odwołanie do władz ligi. Według dziennika "Le Parisien" transfer może zostać jednak sfinalizowany. Jeden z wysoko postawionych pracowników PSG miał powiedzieć, że cała sytuacja to "cyrk nie najwyższych lotów". My tu widzimy kontynuację działań londyńskiego "Latającego Cyrku Monthy Pyhtona". Szkoda tylko, że poszkodowany jest zawodnik.

