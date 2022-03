Piłkarski gigant rozpoczął negocjacje z graczem Chelsea

Mateu Alemany, dyrektor sportowy "Dumy Katalonii", spotkał się z agentem 29-letniego piłkarza, żeby przedyskutować warunki ewentualnego zatrudnienia obrońcy na Camp Nou od nowego sezonu. Rozmowy w Barcelonie trwały trzy godziny.

Ruediger ma ważny kontrakt z Chelsea tylko do końca obecnych rozgrywek i raczej go nie przedłuży. Tym samym będzie mógł zostać pozyskany bez sumy odstępnego, co czyni go łakomym kąskiem dla innych klubów.

Antonio Ruediger był łączony z Realem Madryt

Niemiec był łączony z przenosinami do Realu Madryt, a teraz wypłynął temat jego ewentualnego zasilenia innego hiszpańskiego giganta.

Ruediger piłkarzem "The Blues" jest od lipca 2017 roku. Wygrał z nim z m.in. Ligę Mistrzów czy klubowe mistrzostwo świata.

