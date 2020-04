Nie brak możliwości treningów, brak meczów, nawet nie sprawa obniżki pensji z powodu pandemii koronawirusa wywołuje u niektórych piłkarskich gwiazd złość, niepewność i rozgoryczenie. Istnieje znacznie poważniejszy kłopot - fryzury.

Co ma powiedzieć pomocnik Manchesteru United Paul Pogba? Do tej pory regularnie odwiedzał fryzjera równie często jak grał na Old Trafford - co dwa tygodnie. Odpowiedzialnym za jego wymyślne fryzury jest Ahmed Alsanawi, znany jako fryzjer gwiazd.

Jest jednym z najsłynniejszych fachowców w tej dziedzinie w Wielkiej Brytanii. Jego konto na Instagramie śledzi 372 tys. osób. Wśród klientów są inni gracze z Manchesteru, m.in. Benjamin Mendy z City, Jesse Lingard, Anthony Martial z United. Na wizyty przyjeżdża do niego także z Madrytu Eden Hazard. Od wielu lat strzyże się u niego John Terry. Były kapitan Chelsea rekomenduje usługi Alsawaniego na stronie internetowej.

Ale w Anglii zalecana jest izolacja, zakłady fryzjerskie zostały zamknięte, nie pracuje również Alsanawi, który zazwyczaj przyjmuje swoich klientów w południowej części Londynu. Co robi w czasie pandemii?

- Moich klientów zazwyczaj widzę raz na dwa tygodnie. Teraz udzielam im rad przez telefon. Mówię im, żeby się golili maszynką. To w tej chwili najlepsza opcja - mówi Alsanawi. Tak zrobili już Pogba (jakby się tego wstydził, bo czasami przykrywa teraz głowę specjalną bandaną), Hazard, Martial. Z innych gwiazd czasu izolacji bez fryzjera nie mógł znieść David Beckham. Wrócił do fryzury z 2000 roku, kiedy będąc u szczytu kariery też ostrzygł się na łyso.

Fryzura piłkarzy to wbrew pozorom bardzo poważne zagadnienie. Mają ich wyróżniać jak tatuaże. Brazylijczyk z Paris Saint-Germain Neymar jr. zmienia "uczesanie" kilka razy w miesiącu. Ostatnio zadziwia tym, co ma na głowie jego kolega z drużyny Kylian Mbappe, który niedawno zrobił się na blondyna.

Francuskie media pisząc o zamknięciu zakładów fryzjerskich podczas izolacji i radach fryzjerów dla piłkarzy, by golić się maszynkami nazwało tę akcję "Ramenez la coupe á la maison". To gra słów nawiązująca do słynnego przeboju Vegadream z 2018 roku ("Przywieźcie nam Puchar Świata do domu", ale coupe oznacza także ścięcie włosów), kiedy "Trójkolorowi" zdobywali mistrzostwo świata. Pogba to jedna z kluczowych postaci reprezentacji Francji.

