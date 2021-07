Serbski pomocnik w poniedziałek przybył do Portugalii, aby sfinalizować umowę.

"The Reds" zagwarantowali sobie z tytułu transferu około 12 milionów euro, a także 10 procent przy ewentualnej sprzedaży piłkarza przez Porto.



Grujić był pierwszym zawodnikiem, którego na Anfield Rod sprowadził Juergen Klopp, a było to w 2016 roku.



Serb w w pierwszym sezonie wystąpił w ośmiu meczach Liverpoolu, w drugim już tylko w sześciu, następnie był wypożyczany do innych klubów. W styczniu 2018 roku trafił do Cardiff City, dwa kolejne sezony spędził w Hercie Berlin.



"The Reds" chcieli sprzedać zawodnika już w zeszłym roku, ale oferty nie nadeszły, więc został ponownie wypożyczony, w październiku trafiając do Porto. W drużynie "Smoków" wystąpił w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając dwa gole.

