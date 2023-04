Pierwsze echa skandalu w Premier League. Arbiter odsunięty na czas dochodzenia

Mimo wszystko, niedzielny hit zostanie zapamiętany nie tylko z racji świetnego widowiska. Po zakończeniu pierwszej połowy doszło bowiem do skandalicznej sceny. Boczny obrońca Liverpoolu - Andy Robertson ruszył do sędziego liniowego Constantine'a Hatzidakisa, by wyjaśnić jedną z sytuacji, a arbiter - odganiając się od zawodnika - wykonał ruch ręką trafiając Szkota łokciem w twarz .