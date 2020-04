Philippe Coutinho jest blisko trafienia do Chelsea Londyn, informuje kataloński dziennik "Sport". To samo twierdzi angielski tabloid "The Sun".

Brazylijczyk jest obecnie wypożyczony z Barcelony do Bayernu Monachium, ale mistrz Niemiec raczej nie jest zainteresowany pozyskaniem piłkarza na stałe.

Coutinho podobno chętnie wróciłby do Anglii, gdzie grał w barwach Liverpoolu, a jego usługami ma być zainteresowana Chelsea. "The Blues" liczą jednak, że "Duma Katalonii" zejdzie trochę z ceny, która wynosi 90 milionów euro.



Pomocnik w Liverpoolu grał przez pięć lat, ale w styczniu 2018 został sprzedany do Barcelony za 145 milionów euro. Po póltora roku na Camp Nou Brazylijczyka jednak wypożyczono do Bayernu.



W tym sezonie Coutinho w 32 meczach w barwach klubu z Bawarii strzelił dziewięć goli i zaliczył osiem asyst.