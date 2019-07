Był reprezentant Anglii, a także piłkarz wielu klubów tamtejszej ekstraklasy Peter Crouch w wieku 38 lat zakończył karierę. Ostatnio bronił barw Burnley, a wcześniej grał m.in. w Liverpoolu, Tottenhamie Hotspur, Southampton, Stoke City czy Aston Villi.

W czerwcu przestał obowiązywać kontrakt Croucha z Burnley, którego 42-krotny reprezentant Anglii postanowił nie przedłużać.

"Gdyby ktoś powiedział mi, gdy miałem 17 lat, że wystąpię w mistrzostwach świata czy finale Ligi Mistrzów, zdobędę Puchar Anglii i strzelę więcej niż sto goli w Premier League, omijałbym tę osobę szerokim łukiem" - napisał na Twitterze Anglik.

Dodał, że decyzja o zakończeniu kariery wymagała długiego zastanowienia, ale jest zadowolony ze swoich osiągnięć.

"To było spełnienie marzeń. Ta wspaniała gra podarowała mi wszystko. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy pomogli mi dostać się do tego środowiska i pozostać w nim tak długo" - przekazał.

Crouch rozpoczął karierę w Tottenhamie, z którego był wypożyczony do Dulwich Hamlet i szwedzkiego IFK Hassleholm, jedynego klubu spoza Anglii, w którym występował. Następnie trafił do Queens Park Rangers, a później do Portsmouth, Aston Villi, Norwich City, Southampton, Liverpoolu, ponownie Portsmouth, znów Tottenhamu, Stoke City i wreszcie Burnley.

W 468 meczach w Premier League zdobył 108 bramek. W 2006 w barwach Liverpoolu zdobył Puchar Anglii, a rok później wystąpił z "The Reds" w finale Champions League, przegranym z AC Milan 1-2.

Mający ponad dwa metry wzrostu napastnik był nadspodziewanie zwinny i potrafił zdobywać bramki nawet "nożycami". W ostatnim czasie zyskał na Wyspach popularność dzięki podcastowi, w którym humorystycznie opowiada o środowisku piłkarskim i swoim życiu.