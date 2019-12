Czy Manchester City odpuszcza walkę o tytuł mistrza Anglii, bo chce skoncentrować się na triumfie w Lidze Mistrzów? Menedżer zespołu Pep Guardiola zdecydowanie zaprzecza i mówi wprost: - W tym momencie nie jesteśmy w stanie konkurować z najlepszymi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Guardiola tęskni za Bayernem? Zabawne przejęzyczenie na konferencji. Wideo © 2019 Associated Press

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League

Reklama

Broniąca tytułu mistrza Anglii ekipa Guardioli zajmuje trzecie miejsce w Premier League po 16 kolejkach, ale do prowadzącego Liverpoolu traci już 14 punktów.



Czy więc teraz priorytetem jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów? - Nie myślimy o wygraniu Ligi Mistrzów. Staramy się wygrać kolejny mecz - odpowiedział Guardiola.

W sobotę przegrała derby z United 1-2 i to na własnym stadionie. Dla wielu fanów było to ogromnym zaskoczeniem, bo przecież to "Czerwone Diabły" od miesięcy nie potrafią odzyskać dawnego blasku. - To United. Mają jakość w obronie i w ataku, gdy kontrują - podkreślił kataloński trener.

Guardiola poszedł dalej i nie owijając w bawełnę, przyznał że jego zespół wpadł w dołek.

- Trzeba to zaakceptować, że w obecnym momencie nie jesteśmy w stanie konkurować z Liverpoolem, United, Barceloną, Realem czy Juventusem. Musimy to zaakceptować, poprawiać się i iść dalej - powiedział Guardiola.

Menedżer Man City powiedział, że nie ma zamiaru narzekać, choć są ku temu powody tylko zaapelował do swoich piłkarzy, aby zaakceptowali rzeczywistość i pracowali nad poprawą gry.

MZ