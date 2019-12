Lautaro Martinez prowadzi Inter Mediolan do kolejnych zwycięstw, ale wiele wskazuje na to, że już wkrótce może opuścić Włochy. Argentyńskim snajperem poważnie interesuje się Barcelona, a Pep Guardiola chciałby, żeby to on był następcą Sergio Aguero w ataku Manchesteru City.

Zarówno Barcelona, jak i Man City muszą szykować transfery środkowych napastników, bo kontrakty ich obecnych "dziewiątek" wygasnąć mają w 2021 roku.



Napastnik "Dumy Katalonii" Luis Suarez ma już 32 lata i hiszpańskie media przekonują, że może opuścić Barcelonę już w przyszłym roku. As Manchesteru City jest tylko o rok młodszy od Urugwajczyka i choć imponuje skutecznością (13 goli w 16 spotkaniach), to szefowie mistrza Anglii już teraz muszą myśleć o tym, kto zostanie jego następcą.

Idealnym kandydatem jest 22-letni Martinez, który imponuje strzelecką formą w Interze Mediolan. Argentyńczyk regularnie trafia w Lidze Mistrzów (ma już pięć goli), a w Serie A tylko trzech piłkarzy może wykazać się lepszą skutecznością (osiem bramek).



Barcelona dokładnie obserwuje jego rozwój i dyrektor sportowy Eric Abidal potwierdził, że "Duma Katalonii" jest nim zainteresowana. Zapowiada się jednak ostre starcie na rynku transferowym, bo brytyjskie media, powołując się na ustalenia włoskiego Sky Sport, informują że młody Argentyńczyk otwiera listę życzeń Pepa Guardioli.



Martinez zapewniał w niedawnym wywiadzie dla Interii (znajdziesz go tutaj - kliknij ), że koncentruje się na grze w barwach Interu. Może jednak nie zagrzać w nim długo miejsca, bo w jego umowie zapisana jest klauzula odstępnego w wysokości 111 mln euro. Jeśli Martinez utrzyma równie wysoką formę, to po zakończeniu sezonu może okazać się to bardzo okazyjną kwotą.

