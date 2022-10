Pechowy wieczór polskich kadrowiczów w Premier League

Bednarek dzisiaj po raz pierwszy od przejścia do Aston Villi wystąpił w podstawowym składzie, ale z pewnością inaczej wyobrażał sobie ten występ. Do przerwy Aston Villa przegrywała w Londynie 0:1, a reprezentant Polski nie wyszedł już z szatni na drugą połowę. Zmienił go inny kadrowicz, Matty Cash.

Premier League. Nieudany występ Jana Bednarka i Matty`ego Casha

Prawdopodobnie Steven Gerrard liczył, że dynamiczny boczny obrońca rozrusza grę jego zespołu, niestety efekt był odwrotny. W 67. minucie Cash próbował powstrzymać dośrodkowanie wyrzuconego do końcowej linii Aleksandara Mitrovicia, ale zdecydowanie zbyt szeroko rozłożył ręce przy wślizgu i w efekcie sprokurował rzut karny. Serb pewnie go wykorzystał i podwyższył prowadzenie swojego zespołu.

W końcówce meczu Cash przegrał pojedynek jeden na jeden z Neeskensem Kebano, a po zagraniu piłkarza Fulham piłkę do własnej bramki skierował Tyrone Mings.

To druga porażka z rzędu The Villans, którzy w tabeli Premier League znaleźli się tuż nad strefą spadkową i wyprzedzają Wolverhampton jedynie różnicą goli. W angielskich mediach od jakiegoś czasu mówi się, że posada Gerrarda jest zagrożona i jeśli szybko nie ugasi pożaru, który pojawił się w jego zespole, to pożegna się z posadą.