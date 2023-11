Pechowy samobój, a potem jeszcze to. Gigant rozbity w "polskim" hicie

Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła już w 16. minucie. Piłka wpadła wówczas do siatki po tym, jak głową uderzył ją Ben White. I byłaby to świetna wiadomość dla fanów Arsenalu, gdyby nie fakt, że angielski obrońca... skierował ją do własnej bramki. Zaczęło się więc pechowo dla "Kanonierów", a potem było już tylko gorzej.