Paul Pogba oficjalnie odchodzi z Manchesteru United

To już pewne - po 30 czerwca Paul Pogba nie będzie już piłkarzem Manchesteru United. Francuz odejdzie z United po sześciu latach.

Przygoda pomocnika z "Czerwonymi Diabłami" okazała się niewypałem, biorąc pod uwagę fakt, że klub zapłacił zawodnika aż 105 mln euro. Ten jednak w ciągu sześciu sezonów wygrał z klubem zaledwie Puchar Ligi i Ligę Europy.

Zdjęcie Interia Sport Gramy Dalej tuż po meczu z Walią / interia / INTERIA.PL

Paul Pogba nie będzie już piłkarzem Manchesteru United

Pogba, mimo okresów niezłej gry, głównie był krytykowany przez fanów United. Nigdy nie wzniósł się w klubie na poziom, jaki prezentuje w reprezentacji Francji.

Według mediów pomocnik jest bliski powrotu do Juventusu Turyn. To właśnie stamtąd w 2016 roku Pogba przeniósł się do Manchesteru.

Reklama