Paul Pogba nie zagra prawdopodobnie do końca sezonu

Oprac.: Michał Ruszel Premier League

Piłkarz reprezentacji Francji i Manchesteru United Paul Pogba z powodu kontuzji łydki prawdopodobnie nie zagra do końca sezonu. To z kolei może oznaczać, że nie wystąpi już więcej w barwach klubu z Old Trafford, ponieważ wygasa jego kontrakt i raczej nie będzie przedłużony.

Zdjęcie Paul Pogba / Michael Regan / Getty Images