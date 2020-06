Saga związana z transferem Paula Pogby wydaje się nie mieć końca. Francuz publicznie mówił, że chce odejść z Old Trafford, a najbardziej zainteresowany pozyskaniem go jest Real Madryt. Wygląda na to, że mamy jednak zwrot akcji. Tak przynajmniej twierdzi były gwiazdor MU Peter Schmeichel.

Rok temu Pogba publicznie wyraził chęć opuszczenia Manchesteru United. Stwierdził wówczas, że nadszedł czas, aby podjąć nowe wyzwanie w innym miejscu. Od razu pojawiły się spekulacje na temat nowego klubu.

W medialnych spekulacjach najczęściej wymieniany był Real Madryt. Gorącym zwolennikiem talentu Pogby jest trener "Królewskich" Zinedine Zidane. Mówiło się również o ewentualnym powrocie 27-letniego pomocnika do Juventusu Turyn.

Peter Schmeichel wyznał na łamach "Express Sport", że Pogba zostanie na Old Trafford. "Jestem absolutnie przekonany, że chce zostać" - stwierdził były znakomity bramkarz. "Chciał wrócić do Manchesteru United i tak się stało. Jak każdy na jego poziomie ma swoją dumę. Nie sądzę, że chce odejść" - dodał.



Schmeichel zasugerował, że trener Ole Gunnar Solskjaer może być kluczem do tego, aby Pogba został na Old Trafford. "Od momentu, kiedy stery objął Ole zobaczyliśmy, jak dużo Paul może dać drużynie" - zaznaczył Duńczyk.