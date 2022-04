Paul Pogba blisko odejścia z Manchesteru United. Ralf Rangnick potwierdza

Pogba był piłkarzem Manchesteru United, jeszcze gdy występował w drużynach młodzieżowych. Od razu nie przebił się do pierwszej drużyny i w 2012 roku odszedł do Juventusu. Po czterech latach wrócił, ale szybko okazało się, że nie przez przypadek na niego nie stawiano.

Druga przygoda Pogby z "Czerwonymi Diabłami" też nie jest zbyt udana. Francuz nie spełnia pokładanych w nim nadziei i jest szeroko krytykowany.

Rangnick potwierdza rozstanie z Pogbą

Kontrakt Francuza z Manchesterem United wygasa z końcem obecnego sezonu. Prawdopodobnie będzie to koniec jego przygody na Old Trafford, co potwierdził Ralf Rangnick, który do końca rozgrywek pozostaje trenerem zespołu. Potem zastąpi go Erik ten Hag z Ajaxu Amsterdam. Niemiec jednak pozostanie w klubie i wypowiedział się o przyszłości Pogby.

- W obecnej sytuacji Pogba nie przedłuży kontraktu z United. Najprawdopodobniej nie będzie go tutaj w kolejnym sezonie - powiedział.

Do tej pory Pogba rozegrał w barwach "Czerwonych Diabłów" 233 mecze. Strzelił 39 goli i zanotował 51 asyst. Ten bilans prawdopodobnie się nie poprawi, bo Francuz doznał ostatnio urazu, który może go wyeliminować z gry do końca sezonu.