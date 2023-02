Ostra decyzja United ws. Greenwooda. Jego kłopoty mogą się dopiero zacząć

Śledztwo w sprawie Masona Greenwooda, który został oskarżony przez swoją byłą partnerkę o pobicie i zmuszanie do odbycia stosunku seksualnego, zostało w czwartek umorzone przez angielski sąd, a zarzuty wobec 21-latka wycofano. Nie oznacza to jednak, że szybko powróci on do gry w Manchesterze United, bo ten postanowił przeprowadzić własne śledztwo.