Ośrodek Manchesteru United zamknięty. Znaleziono niekompletne ludzkie szczątki

Ludzkie szczątki obok Akademii Manchesteru United. Były owinięte plastikową folią

Funkcjonariusze przekazali, że tułów znajdował się w tym miejscu od 24 do 36 godzin , a obecnie trwają poszukiwania pozostałych części ciała. Zlecona już została sekcja zwłok. Policja apeluje mieszkańców o zgłoszenia, jeśli ktokolwiek posiada informacje mogące pomóc w przeprowadzeniu śledztwa i uspokaja, że mogą oni czuć się bezpiecznie. - Chcę zapewnić lokalną społeczność, że chociaż jest to niepokojące znalezisko, jesteśmy obecni w okolicy, aby przeprowadzać dochodzenie i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Zachęcam każdego, kto może posiadać istotne informacje, do rozmowy z funkcjonariuszami - przekazał przedstawiciel policji w Wielkim Manchesterze Lewis Hughes, którego cytuje "The Telegraph".

Manchester United kupił obiekt The Cliff Salford w 1938 roku. Treningi pierwszego składu "Czerwonych Diabłów" odbywały się tam do 2000 roku, kiedy to ostatecznie przenieśli się do Carrington pod okiem Sir Alexa Fergusona. Jednak The Cliff został zatrzymany przez klub jako baza do szkolenia najmłodszych gwiazd. Działalność Akademii rozpoczęła się w 2002 roku, a przed meczami na Old Trafford często trenowała tam reprezentacja Anglii.