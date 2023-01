"Osobiste problemy" gwiazdora Premier League. Występ w hicie zagrożony

Manchester City nie notuje dobrego sezonu w Premier League , nawet mimo posiadania Erlinga Haalanda , który bije wszystkie strzeleckie rekordy. Mistrzowie Anglii tracą obecnie 8 punktów do Arsenalu i jeśli chcą obronić tytuł, nie mogą pozwalać sobie na kolejne wpadki.

Guardiola rozwiał wątpliwości

Trener " Obywateli " zdradził, że Kevin De Bruyne nie odbył ostatniej sesji treningowej ze względu na problemy osobiste. Wrócił już jednak do klubu i będzie dyspozycyjny na czwartkowy hit Premier League.

- On [ De Bruyne ] miał teraz osobiste problemy i dlatego nie trenował. Dziś jest już z nami - powiedział Katalończyk .

Jeśli prawdą jest, że Belg nie doznał żadnego urazu, to przeciwko "Kogutom" najpewniej zobaczymy go na boisku od pierwszej minuty. W bieżącym sezonie De Bruyne zanotował 30 występów we wszystkich klubowych rozgrywkach. Zdobył w nich 3 gole i zaliczył 17 asyst.