Ołeksandr Zinczenko z gorliwym apelem do rosyjskich piłkarzy

"Ludzie was uwielbiają, wspierają i wsłuchują się w wasze słowa. Dlatego milczenie jest przestępstwem. Wiem, że w waszym kraju wszystko co opozycyjne podlega karze. Ale kiedy opozycja zaczyna być większością, staje się władzą" - napisał na Instagramie reprezentant Ukrainy Ołeksandr Zinczenko. W taki sposób zwrócił się do rosyjskich piłkarzy.

