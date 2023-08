Okno transferowe w Arabii Saudyjskiej. " UEFA i FIFA musi znaleźć na to rozwiązanie"

Natomiast w poniedziałek Brazylijczyk Fabinho został trzecim graczem Liverpoolu , który przeszedł do kluby z tego azjatyckiego kraju, idąc w ślady Jordana Hendersona , a więc przecież kapitana "The Reds" w ostatnich latach, i Roberta Firmino .

Myślę, że najgorszą rzeczą jest to, że okienko transferowe w Arabii Saudyjskiej jest otwarte jeszcze przez trzy tygodnie. Jeśli mam rację, bo słyszałem coś takiego. W takim wypadku nie będzie to dobre dla Europy. Tak więc UEFA i FIFA musi znaleźć na to rozwiązanie

Liverpool tylko w Lidze Europy, będzie chciał wrócić do Ligi Mistrzów

"Nie wiem jednak w tej chwili dokładnie, co się stanie. Na pewno ma to już wpływ na nas. Będziemy musieli nauczyć się sobie z tym radzić, ale tak właśnie robimy. To właściwie wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć, czas pokaże" - zakończył Niemiec.