Oficjalnie: Trener Polaków zwolniony. Porażka przelała czarę goryczy

Gdy Steven Gerrard przybywał do Aston Villi niespełna rok temu, oczekiwania w klubie z Birmingham wobec Anglika były naprawdę spore. Nie dlatego jednak, że "Stevie G" to naprawdę wielkie nazwisko w świecie brytyjskiego futbolu, ale dlatego, że stały za nim naprawdę wyraźne sukcesy szkoleniowe.

Były piłkarz Liverpoolu wcześniej prowadził bowiem jako menedżer ekipę Rangers F.C., z którą zdobył mistrzostwo Szkocji po zupełnym zdominowaniu ekstraklasy w tym kraju - w czasie trwania sezonu 2020/2021 jego podopieczni nie przegrali ani razu, uzbierali 102 punkty i z gigantyczną przewagą zostawili w tyle drugi Celtic. W sąsiednim kraju nie było jednak już tak kolorowo.

"Ciężary" Aston Villi. Steven Gerrard nie odmienił zespołu

Kampanię 2021/2022 AVFC zakończyła na dosyć słabym, bo zaledwie 14. miejscu w tabeli Premier League. Wówczas można to było jeszcze poniekąd tłumaczyć faktem, że Gerrard przejął zespół z rąk Deana Smitha w trakcie sezonu, potrzebował czasu na jego uporządkowanie, a do tego koniec końców uchronił go przed relegacją.

Trudno jednak jest już bronić rezultatów "The Villains" w tym sezonie - po 11 rozegranych meczach są oni na 17. miejscu w klasyfikacji PL, punktowo stojąc na równi z Wolverhampton, pierwszą drużyną strefy spadkowej. Taki stan rzeczy sprawił, że władze ekipy z West Midlands postanowiły podjąć poważne kroki...

Aston Villa zwolniła Stevena Gerrarda. Jest oficjalny komunikat

Krótko przed północą z czwartku na piątek w oficjalnym serwisie Aston Villi zjawiło się oświadczenie, w myśl którego Steven Gerrard utracił swoją posadę. W lakonicznym komunikacie można przeczytać jedynie, że klub "dziękuje mu za ciężką pracę oraz poświęcenie i życzy wszystkiego dobrego na przyszłość".

Bezpośrednią przyczyną jego zwolnienia okazała się być szósta porażka AVFC w tym sezonie - z Fulham, który zwyciężył swoich rywali 3-0 po bramkach zdobytych przez Reeda i Mitrovicia, a także po samobójczym trafieniu Mingsa. Dla "The Cottagers" był to cenny triumf, bo pozwolił on przerwać kiepską passę trzech kolejnych potyczek bez zwycięstwa.

Bednarek i Cash bez trenera w klubie. Drużynę przejmie... Pochettino?

Tym samym wraz ze zwolnieniem Gerrarda trenera stracili m.in. dwaj "Biało-Czerwoni" - Matty Cash, związany z Aston Villą permanentną umową, oraz Jan Bednarek, który w zespole, przynajmniej jak na razie, znalazł się w ramach wypożyczenia z Southampton.

Obaj zawodnicy z pewnością chcieliby jak najszybciej poznać nowego menedżera i w spokoju przygotować się do ewentualnego występu na mundialu - Cash i Bednarek znaleźli się bowiem w szerokiej kadrze Polski na MŚ 2022 i z dużym prawdopodobieństwem Czesław Michniewicz zdecyduje się ostatecznie faktycznie zabrać ich do Kataru.

Kto mógłby przejąć stery na Villa Park? Sporo mówiło się ostatnio o Mauricio Pochettino, który od czasu zwolnienia w PSG czekał właśnie na jakąś propozycję z Premier League. Czy zobaczymy wielki powrót Argentyńczyka na Wyspy? Nie można wykluczyć - natomiast 50-latek musi pamiętać, że czekałoby go nie lada wyzwanie...