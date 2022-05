Oficjalnie: Polak podpisał profesjonalny kontrakt z Manchesterem United

Maxi Oyedele ma zaledwie 17 lat, ale już dał się poznać jako piekielnie zdolny zawodnik - występujący nominalnie na pozycji środkowego pomocnika gracz już od jakiegoś czasu sprawdza się naprawdę dobrze w szeregach zespołu U-18 Manchesteru United.



Maxi Oyedele z profesjonalnym kontraktem. Związał się z Manchesterem United na kilka lat

Teraz przyszedł czas na wykonanie kolejnego ważnego kroku w karierze - jak informuje portal TVP Sport piłkarz właśnie zawarł pierwszą profesjonalną umowę z ekipą z Old Trafford - ma ona potrwać dwa lata, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Takie zaufanie ze strony "Czerwonych Diabłów" nie powinno dziwić - Oyedele był członkiem składu, który niedawno sięgnął po młodzieżowy Puchar Anglii - MU w finale turnieju wygrało z Nottingham Forrest.



Maxi Oyedele niedawno debiutował w reprezentacji Polski

Ostatnie miesiące były przy tym bardzo intensywne dla futbolisty - w marcu zadebiutował w reprezentacji Polski U-18 w spotkaniu towarzyskim z ekipą Szwajcarii. Jego występ w biało-czerwonych barwach nie musiał być przy tym wcale taki oczywisty.

Pomocnik na świat przyszedł bowiem w Manchesterze, jego ojciec jest Nigeryjczykiem, a matka Polką - miał więc przed sobą otwartą drogę do aż trzech zespołów, wybrał jednak Polskę. Patrząc na to, jak rozwija się jego talent, nie ma wątpliwości - dobrze jest go mieć po swojej stronie!

