Oficjalnie! Ogłoszono hitowy transfer w Premier League. Kwota robi wrażenie

Oprac.: Tomasz Brożek Premier League

To już oficjalne! Richarlison przenosi się z Evertonu do Tottenhamu. Potwierdziła to ekipa "Kogutów", która za transfer Brazylijczyka ma zapłacić 50 mln funtów. 25-latka czekają jeszcze tylko testy medyczne.

Zdjęcie Richarlison / DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP