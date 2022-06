Oficjalnie! Lawina ruszyła! Transfer Lewandowskiego na ostatniej prostej?

Już wczoraj Benfica poinformowała, że osiągnęła z Liverpoolem porozumienie w sprawie transferu Darwina Nuneza. "The Reds" zapłacą portugalskiemu klubowi 75 milionów euro, ale do tego trzeba doliczyć bonusy, co może dać w efekcie trzycyfrową kwotę.

Teraz Liverpool oficjalnie potwierdził, że 22-latek podpisał wieloletni kontrakt, dołączając do ekipy prowadzonej przez Juergena Kloppa.

Darwin Nunez nowym piłkarze Liverpoolu. Robert Lewandowski czeka na transferowe domino?

Pozyskanie Darwina Nuneza może przyspieszyć sprzedaż do Sadio Mane do Bayernu Monachium. Przeprowadzka Senegalczyka może być z kolei kluczem do transferu Roberta Lewandowskiego.

Reklama

Hiszpańscy dziennikarze poinformowali już, że choć Sadio Mane nie jest bezpośrednim zastępstwem dla Polaka, może pomóc przebudować ofensywę w taki sposób, że sprzedaż "Lewego" byłaby mniej odczuwalna .

Sam Mane ma być przekonany, że jego transfer prędzej czy później uda się zrealizować .

Zdjęcie Robert Lewandowski odejdzie z Bayernu Monachium do FC Barcelona? / CHRISTOP STACHE / AFP