Oficjalnie! Co za nowiny w sprawie Cristiano Ronaldo! To będzie niezwykły hit

Cristiano Ronaldo wraca do gry po ogromnej, życiowej tragedii. Portugalczyk i jego partnerka spodziewali się bliźniaków - chłopca i dziewczynki. Niestety, nowo narodzony syn CR7 zmarł przy porodzie, o czym piłkarz poinformował w wielkanocny poniedziałek .

Wobec tej tragedii Cristiano Ronaldo nie wystąpił w meczu z Liverpoolem, podczas którego fani "The Reds" przeciągłymi oklaskami wsparli go w tej trudnej sytuacji .

Premier League: Arsenal - Manchester United. Cristiano Ronaldo wraca do gry!

Portugalczyk wrócił już jednak do treningów i będzie gotowy do gry w sobotnim spotkaniu Premier League z Arsenalem, co potwierdził trener Manchesteru United - Ralf Rangnick.

- Scott McTominay będzie z nami, gotowy do gry. Wznowił już treningi i będzie dostępny, podobnie jak Raphael Varane oraz - oczywiście - Cristiano Ronaldo - powiedział podczas konferencji prasowej niemiecki szkoleniowiec, którego w nowym sezonie zastąpi na tym stanowisku Erik ten Hag . Ralf Rangnick będzie jednak nadal współpracował z Manchesterem United w roli konsultanta.