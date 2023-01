Sytuacja Liverpoolu w Premier League zaczyna się komplikować, więc władze "The Reds" mają zamiar jak najszybciej temu zapobiec. Według "Bilda" mogą w styczniu przeznaczyć na nowych piłkarzy aż 250 milionów funtów, co miałoby pomóc zespołowi wrócić do walki nie tylko w lidze, ale także pucharach.