Wczoraj wieczorem oficjalnie potwierdzona została informacja o tym, że inny bohater mundialu - Cody Gakpo, zostanie nowym piłkarzem Liverpoolu . Tym zawodnikiem od dłuższego czasu interesował się również Manchester United. Okazuje się, że to nie koniec zaciętej rywalizacji na rynku transferowym pomiędzy najbardziej utytułowanymi angielskimi klubami .

Benfica nieugięta w kwestii klauzuli odstępnego

Dziś "O Jogo" poinformowała, że na piłkarza wywierana jest coraz większa presja ze strony zainteresowanych klubów. Przedstawiciele "Czerwonych Diabłów" i "The Reds" mieli w ostatnich dniach wykorzystać swoje kontakty, by spróbować namówić zarówno klub, jak i samego zawodnika do finalizacji umowy jeszcze w styczniowym oknie transferowym.