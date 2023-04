Odniósł sukces w Barcelonie. To samo zrobi w innym wielkim klubie?

Według "The Sun" trener w Półwyspu Iberyjskiego ma wielu zwolenników w gronie najwyższej hierarchii na Stamford Bridge.

"I w Barcelonie odniósł sukces prowadząc skład złożony z wartościowych piłkarzy, co jest także wymagane w Chelsea" - napisała gazeta.

Premier League. Giełda trenerów dla Chelsea

Hiszpan nie jest jednak jedynym kandydatem na to stanowisku. Mówi się także o Julianne Nagelsmannie, Mauriciu Pochettino, Rubenie Amorimie czy Oliverze Glasnerze. W przypadku byłego trenera Bayernu Monachium problemem może być fakt, że "The Blues" musieliby dostać zgodę od jego byłego pracodawcy na rozmowy, a biorąc pod uwagę ewentualne starcie w półfinale Ligi Mistrzów, może być o to trudno.