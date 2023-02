Oczyszczenie z zarzutów nie pomogło? Greenwood może nie grać w Anglii

Temat Masona Greenwooda nie znika z mediów. Wszystko przez sytuację z jego byłą partnerką. Harriet Robson w obawie o własne życie postanowiła przerwać milczenie i opublikowała w sieci dramatyczne nagrania. Kobieta twierdziła, że była zmuszana do seksu. Co więcej, na filmikach, która wstawiła widać wyraźnie ślady pobicia. "Dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co zrobił mi Mason Greenwood"- napisała na Instagramie.