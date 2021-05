Obrońca Ruben Dias piłkarzem sezonu w Premier League. Pierwsza taka sytuacja od ponad 30 lat

Obrońca Manchesteru City Ruben Dias został uznany przez stowarzyszenie dziennikarzy zajmujących się futbolem (FWA) najlepszym piłkarzem sezonu 2020/21 w Premier League. Dla Portugalczyka był to przy tym debiutancki sezon w angielskiej ekstraklasie.

To pierwszy obrońca, który otrzymał to wyróżnienie od 1989 roku, kiedy laureatem został Steve Nicol.

Dias przed Kane'em i De Bruyne'em

24-letni Portugalczyk, który do drużyny trenera Pepa Guardioli trafił we wrześniu 2020 za 68 mln euro z Benfiki Lizbona, w głosowaniu członków FWA wyprzedził napastnika Totenhamu Hotspur Harry'ego Kane'a i swojego klubowego kolegę, belgijskiego pomocnika Kevina De Bruyne.

Defensywa City, której środek tworzyli zazwyczaj Dias i reprezentant Anglii John Stones, kolejkę przed zakończeniem rozgrywek jest najlepsza w lidze. Mistrz stracił dotychczas 32 gole, o dwa mniej niż Chelsea Londyn.

Ruben Dias: To coś wyjątkowego

"To zawsze coś wyjątkowego, jak prestiżowa nagroda trafia do obrońcy, bo zazwyczaj to strzelający gole są w centrum uwagi. Moje wyróżnienie dobrze jednak odzwierciedla wartość zespołu, w którym wspólnie pracujemy na sukcesy, niezależnie od pozycji na boisku" - powiedział Dias.

Portugalczyk jest dopiero trzecim piłkarzem, który został laureatem nagrody dziennikarzy w pierwszym roku występów w angielskim klubie. Poprzednio byli to Niemiec Juergen Klinsmann z Tottenhamu Hotspur (1994/95) i Włoch Gianfranco Zola z Chelsea Londyn (1996/97).