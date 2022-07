Nowy trener Man Utd o transferze Ronaldo: Nie jest na sprzedaż, chcę z nim pracować

Cristiano Ronaldo wystosował do Manchesteru United oficjalną prośbę o zgodę na odejście z klubu . "Czerwone Diabły" nie chcą się jednak na to zgodzić. Umowa wiąże Portugalczyka z klubem do końca kolejnego sezonu.

Erik Ten Hag został trenerem Manchesteru United, przed nim pierwszy sezon

Sporo w tej kwestii miało też zależeć od zdania i wizji nowego trenera klubu Erika Ten Haga. Holender rozwiał wszelkie wątpliwości i zapewnił, że chce pracować z Portugalczykiem.

"CR7 nie jest na sprzedaż, mamy wobec niego plany. W tej chwili nie przebywa z drużyną z powodów osobistych. Ten sezon planujemy z Ronaldo. Jak sprawić, by był szczęśliwy? Nie wiem tego, ale chce z nim pracować - powiedział Ten Hag.

Man Utd nie zajął w ligowych rozgrywkach miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów, a bez występów w tych elitarnych zmaganiach Ronaldo nie będzie miał szansy dalszego budowania swojej legendy i śrubowania rekordów. To właśnie chęć gry w "Champions League" ma być główną motywacją Ronaldo w prośbie o transfer.