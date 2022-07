Nowe porządki w Manchesterze United. Ten Hag wprowadza swoje przykazania

Erik ten Hag rozpoczyna pracę w Manchesterze United i zamierza od samego początku wprowadzić nowe, jasne reguły dla całego zespołu. Holenderski szkoleniowiec chce zerwać z biernością na boisku i pragnie, by "Czerwone Diabły" odzyskały prawdziwie ofensywny temperament.

Manchester United. Jasne reguły Erika ten Haga

Jak piszą zagraniczne media, Ten Hag chciałby, aby jego Manchester nawiązywał do najlepszych wzorców z ery Alexa Fergusona, kiedy to ekipa United nie bała się atakować.

Ponoć Holender już przekazał zespołowi, że od teraz obowiązywać ma zasada: "Jedzenie, spanie, granie i powtarzamy!" Piłkarze mają się nie dekoncentrować, tylko skupić na realizacji celu.

Były szkoleniowiec Ajaxu wprowadził też inne jasne przykazania, którym zamierza hołdować. Wylicza je hiszpańska "Marca". Jednym z nich ma być zasada, że młodzi mają pełne prawo "wygryźć" gwiazdy i weteranów i dostaną szansę pokazania się. Holender chce też poprawy stanu fizycznego graczy "Czerwonych Diabłów".

Ale to nie koniec. Ten Hag miał - według tych doniesień - zapowiedzieć, że na treningach będzie ściągał z boiska graczy, którzy będą uparcie podawać do tyłu lub w poprzek. Nie zamierza tolerować pasywnej gry, chce - jeśli to tylko możliwe - niemal wyłącznie podań do przodu.

