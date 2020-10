Angielskie media głoszą, że potwierdzenie wypożyczenia Kamila Grosickiego do Nottingham Forest pojawi się na początku przyszłego tygodnia. Pomimo późnego wysłania dokumentacji, działacze mają być "pewni" sukcesu operacji.

Informacja o wypożyczeniu polskiego zawodnika pojawiła się w mediach wczoraj. Jak stwierdził dziennikarz sportowy Mateusz Borek, piłkarz miał zmienić klub w swoim stylu - czyli w ostatnich minutach okienka transferowego. Podobnie sprawę opisały angielskie media, które również sygnalizowały, że wszystko było przeprowadzone w ostatniej chwili.



Kamil Grosicki miałby się przenieść z West Bromich Albion do klubu Championship - Nottingham Forest. Jak twierdzi dziennikarz angielskiego "The Athletic" Paul Taylor komunikat potwierdzający wypożyczenie piłkarza powinien ukazać się na początku przyszłego tygodnia.



- Nie spodziewajcie się potwierdzenia wypożyczenia dzisiaj... będzie na początku przyszłego tygodnia. Sytuacja jest dokładnie taka, jak opisano ją wczoraj wieczorem. Dokumentacja wpłynęła w ostatniej chwili, ale Nottingham jest "pewne", że zostanie ono zatwierdzone - napisał Anglik za pośrednictwem mediów społecznościowych.



Reprezentant Polski przeniósł się do WBA na początku tego roku. Z drużyną udało mu się awansować do Premier League, jednak trener drużyny Slaven Bilić zdecydował się nie stawiać więcej na skrzydłowego. Grosicki nie został powołany do kadry na trzy ostatnie mecze w lidze.



Według doniesień Borka popularny "Grosik" miałby się przenieść do NFC na zasadzie rocznego wypożyczenia, a w wypadku awansu do Premier League, otrzymałby dwuletni kontrakt.



