Niewiarygodny popis egoizmu Sterlinga. Chelsea gorzko zapłaciła [WIDEO]

To był 32. minuta spotkania. Po podaniu od bramkarza Jose Sa, Joao Gomes, pomocnik Wolverhampton źle przyjął piłkę. Zza pleców wyskoczył mu właśnie Sterling i razem z Nicolasem Jacksonem i Colem Palmerem popędzili na bramkę. Byli w sytuacji trzech na jednego. Wystarczyło, by Sterling podał do jednego z kolegów, który miałby przed sobą pustą bramkę. Tymczasem napastnik Chelsea chciał sam wykończyć sytuację ,ale kopnął fatalnie - prosto w Jose Sa.