Niewiarygodne wieści ws. Cristiano Ronaldo! Potężny policzek dla CR7

Erik ten Hag miał odbudować potęgę Manchesteru United. Tymczasem "Czerwone Diabły" notują koszmarny początek sezonu. W dwóch pierwszych meczach Premier League piłkarze z Old Trafford przegrali 1-2 z Brighton i 0-4 z ekipą Brentford . W obu tych meczach wystąpił Cristiano Ronaldo, który jeszcze przed startem sezonu chciał odejść z klubu.

Sporo mówiło się o tym, że Portugalczyk pragnie trafić do ekipy, która występuje w Lidze Mistrzów, by móc bić kolejne rekordy tych prestiżowych rozgrywek. Agent CR7 miał oferować swojego klienta kilku klubom ze ścisłego topu, między innymi Chelsea, lecz nikt nie chce Cristiano Ronaldo w swoich szeregach. Prezes Realu Madryt Florentino Perez wyśmiał nawet wizję transferu swojej byłej gwiazdy .

Inter Mediolan i AC Milan odrzucają możliwość transferu Cristiano Ronaldo

Dla wielkiego ego 37-latka musi to stanowić potężny policzek, zwłaszcza, że... do listy dołączają kolejne kluby! Jak poinformował włoski dziennikarz Tancredi Palmeri, działacze Interu Mediolan oraz AC Milan otrzymali propozycję sprowadzenia CR7, lecz odrzucili ofertę.

Niewykluczone, że Cristiano Ronaldo zostanie więc zmuszony do kontynuowania gry w Manchesterze United, co jest mu bardzo nie na rękę. Po meczu z Brentford pojawiły się nawet nagrania na których widać, jak Portugalczyk schodzi do szatni, kompletnie ignorując przechodzącego obok trenera.