Od otwarcia letniego okna transferowego stanowisko Cristiano Ronaldo jest jasne. Portugalczyk chce opuścić Manchester United, by trafić do ekipy, która występuje w Lidze Mistrzów. Do tej pory trener "Czerwonych Diabłów" Erik Ten Hag nie chciał nawet myśleć o stracie Portugalczyka, lecz sytuacja miała ulec zmianie, a Manchester United jest gotowy, by pozbyć się słynnego CR7 .

Sęk w tym, że magia Cristiano Ronaldo nie działa już tak, jak kiedyś. Agent Portugalczyka Jorge Mendes oferował jego usługi wielu znakomitym klubom, lecz w każdym z nich słyszał taką samą odpowiedź: "Nie". Do długiej listy drużyn, które odrzuciły Cristiano Ronaldo miały dołączyć ostatnio dwie ekipy z Mediolanu - AC Milan oraz Inter .

Sensacyjne wieści! Cristiano Ronaldo wróci do Sportingu?

Na ratunek CR7 może ruszyć... Sporting! Jak donosi portal Footmercato.net, klub z Lizbony jest zdeterminowany, by sprowadzić Cristiano Ronaldo. "Dyrektor sportowy lizbońskiej ekipy Hugo Viana jest bardzo aktywny za kulisami, chcąc przekonać Cristiano do powrotu do klubu, który opuścił w 2003 roku, aby dołączyć do Manchesteru United" - czytamy.

Transfer Cristiano Ronaldo do Sportingu wydaje się dość sensacyjny, lecz taki ruch ma swoje zalety, także dla Portugalczyka. Przede wszystkim 37-latek w końcu wydostałby się z Manchesteru United i mógłby ponownie zagrać w Lidze Mistrzów, co jest dla niego celem nadrzędnym. Co ciekawe, w mediach pojawiły się także niewiarygodne doniesienia dotyczące możliwego następcy CR7. Jeden z francuskich dziennikarzy poinformował, że Manchesterowi United zaproponowany został Arkadiusz Milik . Czy "Czerwone Diabły" mogą sięgnąć po reprezentanta Polski? Odpowiedź na to pytanie poznamy w ciągu najbliższych kilkunastu dni.