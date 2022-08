Nieudany start sezonu Premier League dla Bednarka i Casha, kluczowe wejście Klicha

Bardzo słabe wejście w rozgrywki zanotował Southampton FC, a w jego barwach polski stoper Jan Bednarek. "Święci" bezradnie przyglądali się dobrej grze Tottenhamu Hotspur, z którym przegrali 1-4, choć jako pierwsi zdobyli bramkę. Przy przynajmniej trzech bramkach można było mieć uwagi do gry i ustawienia Bednarka, oraz całej linii defensywnej.

Matty Cash jednym ze słabszych ogniw w Aston Villa

Daleko od sukcesu w pierwszej kolejce była też Aston Villa z Mattym Cashem w składzie. Ekipa z Birmingham przegrała z Bournemouth 0-2, a polski zawodnik był w czołówce graczy notujących straty w tym spotkaniu. Narzekać można było zwłaszcza na mocno niecelne dośrodkowania Casha.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Olympique Lyon - AC Ajaccio 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports

Z ławki rezerwowych do gry wszedł Mateusz Klich z Leeds United, ale w jego przypadku przyczyniło się to do sukcesu zespołu. W momencie, w którym Polak pojawił się na placu gry Leeds remisowało 1-1 z Wolverhampton. Klich wziął udział w akcji bramkowej na 2-1.

Czytaj także: Wpadka Liverpoolu na starcie sezonu! Wielka niespodzianka w Premier League

Pomocnik dograł "w uliczkę" po lewej stronie karnego w kierunku Patricka Bamforda, ten skontrował mocnym płaskim podaniem w środek pola karnego, gdzie futbolówkę do bramki skierował Brenden Aaronson.

Wyniki:

Bournemouth - Aston Villa 2:0

Leeds - Wolves 2:1

Newcastle - Nottingham 2:0

Tottenham - Southampton 4:1