Nietypowy "spadek po Abramowiczu". Chelsea doczeka się w końcu nowego stadionu?

Toddowi Boehly'emu , nowemu właścicielowi Chelsea , który przejął stery w klubie od Romana Abramowicza nie brakuje z całą pewnością dwóch rzeczy - wielkich pieniędzy i wielkich ambicji. To właśnie dlatego Amerykanin niedawno zrealizował kilka wielkich transferów (Koulibaly, Sterling, Aubameyang ) i nieomal ściągnął do Londynu Cristiano Ronaldo .

Premier League. Chelsea może szykować się na przeprowadzkę? Nie ma lekko...

To sprawia, że stworzenie nowego, liczącego 60 tys. miejsc obiektu na obszarze liczącym około 40 akrów dalej jest możliwy - a przynajmniej tak wynika z doniesień prezentowanych przez "Daily Mail". To byłoby chyba najbardziej optymalną opcją dla Chelsea , choć w razie czego sześciokrotni mistrzowie Anglii mają również plany zapasowe.

Todd Boehly ma związane ręce. Potrzebuje zgody Chelsea Pitch Owners

Główny problem Boehly'ego to fakt, że nie może on kiwnąć palcem bez zgody Chelsea Pitch Owners - stowarzyszenia, które posiada nie tylko prawa do obecnego obiektu klubowego, ale również i prawa do nazwy drużyny. Niemniej czasy się zmieniają, a mające nieco ponad 40 tys. miejsc Stamford Bridge zdecydowanie nie pomaga wykorzystać potencjału marketingowego CFC...