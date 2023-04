Niestety... Jest komunikat w sprawie Matty'ego Casha

Problemy Casha zaczęły się już w pierwszych minutach spotkania z naszymi południowymi sąsiadami, które odbyło się 24 marca. "Biało-Czerwoni" tragicznie rozpoczęli ten pojedynek, już po trzech minutach przegrywali 0-2 i nie pozbierali się do końca, kończąc porażką 1-3.

Cash opuści mecz, na którym z pewnością mu zależało. Aston Villa - Nottingham

Wspomniany Cash, w niegroźnie wyglądającej sytuacji ucierpiał i szybko musiał opuścić plac gry, zmuszając trenera Fernando Santosa do szybkiej korekty w składzie. Okazało się, że nasz defensor naciągnął mięsień płaszczkowaty, co generalnie nie brzmiało groźnie, ale przerwa jest konieczna. I to nawet dłuższa niż początkowo zakładano, stąd też niepomyślny komunikat przed nadciągającym meczem.