Jeszcze kilka miesięcy temu Toni Kroos w swoich wypowiedziach zapewniał, że karierę piłkarską na pewno będzie kończyć w Realu Madryt. Od tego czasu sytuacja niemieckiego pomocnika w stolicy Hiszpanii jednak nieco się zmieniła.

Toni Kroos niepewny swojej pozycji w Realu

Kroos bowiem nabawił się w sierpniu urazu pachwiny i przez ponad 1,5 miesiąca nie pojawiał się w ogóle na murawie. Później ani razu nie zaliczył pełnych 90 minut w barwach "Los Blancos" i - jak twierdzi "El Nacional" - reprezentant Niemiec zaczyna się powoli obawiać, czy uda mu się odbudować swoją wcześniejszą pozycję w Realu.



Kroosowi głowę zaprząta nie tylko powrócenie do pełni dawnej formy, ale również fakt, że "Królewscy" w środku pola mogą coraz częściej stawiać na młodszych graczy, takich jak Fede Valverde i Eduardo Camavinga. 31-latek z kolei chce być cały czas pod grą, by być pewnym powołania na MŚ 2022, które odbędą się pod koniec przyszłego roku w Katarze.



Manchester City przejmie Kroosa? Tego by chciał Pep Guardiola

Z tej sytuacji chce skorzystać Manchester City. Szkoleniowiec angielskiego zespołu Pep Guardiola ma być wielkim fanem umiejętności Kroosa i jest przy tym przekonany, że jego transfer zdecydowanie wzmocniłby linię pomocy "The Citizens". I choć zainteresowanie ze strony Guardioli ma być naprawdę poważne, to Katalończyk będzie musiał jeszcze chwilę poczekać nawet ze wstępnymi negocjacjami z Tonim Kroosem.



Zawodnik bowiem chce dać pierwszy sygnał na temat potencjalnych przenosin dopiero po 1 stycznia, a więc już po otwarciu zimowego okienka transferowego. Do tego czasu gracz ma się przekonać, na ile Carlo Ancelotti wciąż w niego wierzy i jak często jest skłonny na niego stawiać.



Toni Kroos wygrał z Realem Madryt kilka cennych trofeów

Kontrakt Toniego Kroosa z Realem Madryt obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Piłkarz jak dotychczas spędził w "Królewskich" ponad siedem lat, przechodząc do madryckiego klubu w 2014 roku z Bayernu Monachium. Z "Los Blancos" pomocnik wygrał m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii i trzy puchary Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Toni Kroos wrócił do gry na początku października po dłuższej przerwie spowodowanej urazem pachwiny / Soccrates Images / Contributor / Getty Images

